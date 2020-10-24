بثلاثية.. الريال يحسم الكلاسيكو بفوز كبير على برشلونة (فيديو)

بدأت المباراة بلا مقدمات، حيث قدم الفريقان كرة هجومية بنسق سريع، أسفر عن هدف مبكر أحرزه الأورغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 5 لمصلحة ريال مدريد.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى تمكن برشلونة من معادلة النتيجة، إثر تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وضعها أنسو فاتي بسهولة داخل شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وواصل الطرفان أداءهما الهجومي في شوط المباراة الأول، إلا أن حارسي المرمى سجلا حضورهما القوي أيضا، ووقفا سدا منيعا أمام كرات ليونيل ميسي وكريم بنزيما الخطرة.

وجاء الشوط الثاني كسابقه، مع زيادة في إيقاع المباراة السريع، إذ بادر برشلونة إلى تهديد مناطق الريال بتسديدة أرضية من فاتي، مرت بمحاذاة القائم الأيمن لكورتوا.

ورد الريال بهجمة سقط خلالها سيرجيو راموس داخل منطقة جزاء برشلونة، بعد تعرضه للمسك من كليمونت لونغليه، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها راموس هدفا ثانيا للفريق الملكي، عند الدقيقة 63.

وعقب تأخره في لنتيجة، ضغط برشلونة بكامل خطوطه آملا التعديل، وسط تراجع الريال إلى مناطقه الدفاعية معتمدا على الهجمات المرتدة.

ورغم إشراك المدرب الهولندي رونالد كومان لكل من أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي لتقوية خط الهجوم، فإن الريال حافظ على توازنه، وتمكن من تسجيل هدف ثالث عبر الكرواتي لوكا مودريتش في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الـ "الكلاسيكو".

وبذلك ارتقى ريال مدريد إلى صدارة جدول الترتيب بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 13، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.