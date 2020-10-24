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الأهلي يتخطى الوداد بثلاثية ويصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا(فيديو)

24/10/2020

ورفع الأهلي رصيد أهدافه في البطولة إلى 34 هدفًا، ليحقق الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بالبطولة، وتخطى رقم إنييمبا النيجيري الذي سجل 31 هدفا في البطولة عام 2003.

وبإمكان الأهلي أن يعزز الرقم القياسي في حال تسجيله أهدافًا في المباراة النهائية، المزمع إقامتها في مصر. 

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدفين نظيفين؛ ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية، التي ستقام في 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، الفائز من الزمالك المصري والرجاء المغربي، علما بأن الزمالك فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدف نظيف.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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