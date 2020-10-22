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بايرن ميونيخ يحقق انتصارا ساحقا على أتليتكو مدريد(فيديو)

22/10/2020

وأحرز الجناح كينجسلي كومان هدفين وصنع آخر، ووضع اللاعب الفرنسي الدولي أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 28 ثم مرر إلى ليون جوريتسكا ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وبدد كورنتين توليسو لاعب منتخب فرنسا أي أمل لأتليتيكو في العودة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 66 قبل أن يراوغ كومان المدافع فيليبي مرتين ليسجل هدفه الثاني في المباراة بعد ست دقائق أخرى.

ويتصدر بايرن، الذي فاز بكل مبارياته الإحدى عشرة في طريقه لإحراز لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويأتي خلفه لوكوموتيف موسكو وسالزبورغ ولكل منهما نقطة واحدة بعد تعادلهما 2-2.

ولعب الفريق الألماني بدون جناحه المتألق سيرج جنابري الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد-19 أمس الثلاثاء.

لكن بايرن بدأ بقوة وسدد في القائم عن طريق نيكلاس زوله في الدقيقة 15.

وتصرف كومان بشكل أفضل بعد 13 دقيقة أخرى عندما تلقى تمريرة يوشوا كيميش ليسجل بطريقة جيدة.

وهيأ بعد ذلك الكرة إلى جوريتسكا الذي استقرت تسديدته في شباك الحارس يان أوبلاك.

واقترب أتليتيكو، الذي حقق انتصارين فقط في مبارياته العشر السابقة خارج ملعبه في دور المجموعات بالبطولة ولعب بدون المهاجم دييجو كوستا، من التسجيل مرة واحدة فقط في الشوط الأول بأكمله عن طريق لويس سواريز.

وهز جواو فيلكس الشباك مع بداية الشوط الثاني لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وشن المهاجم البرتغالي بعد ذلك هجمة منفردة في الدقيقة 65 قبل أن يمرر إلى يانيك كاراسكو الذي انتظر طويلا لينهي الهجمة.

وعوقب أتليتيكو على الفرصة الضائعة في الدقيقة التالية عندما أطلق توليسو صاروخا لا يصد من 25 مترا. وأضاف كومان بعد ذلك هدفا رابعا في الدقيقة 72.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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