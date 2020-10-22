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النيران الصديقة تقود ليفربول لفوز صعب على أياكس بدوري الأبطال (فيديو)

21/10/2020

قدم أياكس شوطا مميزا، فرض خلاله أفضليته على أرض الملعب، مهددًا مناطق ليفربول بأكثر من هجمة خطرة، وسط أداء متوسط المستوى من جانب بطل الـ "بريميرليغ".

وعكس مجريات اللقاء، تمكن ليفربول من تسجيل الهدف الأول والوحيد في الدقيقة 35، عن طريق المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، الذي حول الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب أتلانتا الإيطالي على مضيفه ميدتيلاند الدنماركي بأربعة أهداف نظيفة.

وجاءت أهداف أتلانتا عن طريق كل من الكولومبي دوفان زاباتا، والأرجنتيني أليخاندرو غوميز، والكولومبي الآخر لويس موريل، والروسي أليكسي ميرانشوك، وذلك في الدقائق 26، 36، 42، 89.

وبذلك، تصدر أتلانتا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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