البث الحي
رياضة

شاهد: ريال مدريد يسقط بثلاثية أمام شاختار الأوكراني

21/10/2020

ودخل ريال مدريد المباراة وسط غياب العديد من الأسماء الأساسية، في حسابات غلب عليها التفكير في لقاء "الكلاسيكو" ضد برشلونة الأسبوع القادم.

ودفع الريال ثمن اختيارات مدربه زين الدين زيدان غاليًا، إذ ظهر الفريق بمستوى مخيب، الأمر الذي استغله شاختار بأفضل صورة ممكنة، منهيًا شوط المباراة الأول متقدمًا بثلاثية بيضاء.

وأحرز البرازيلي ماتيوس كادوزو ليموس مارتينس الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 29، ثم جاء الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، بنيران صديقة عن طريق المدافع الفرنسي رافايل فاران.

وواصل شاختار ضغطه الكبير على مناطق الريال، ونجح الفريق في تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق مانور سولومون.

مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان خلال المباراة (رويترز)

وفي الشوط الثاني، أجرى الريال عدة تبديلات على مستوى الخط الهجومي، بدخول كل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيورز، ليتمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 54، من تسديدة قوية أطلقها الكرواتي لوكا مودريتش.

واستغل البرازيلي فينيسيوس جونيورز خطأ كبيرا من دفاع شاختار، وسجل هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 59، لكن الفريق الأوكراني تمكن من المحافظة على شباكه نظيفةً في الدقائق المتبقية، حارمًا الريال من العودة بالنتيجة.

وبهذا، تصدر شاختار دونيتسك ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان الإيطالي ومونشنغلادباخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

شاهد: مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو بتصفيات أمم أفريقيا

مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

أثناء زيارة "مختلفة" لفرنسا.. بومبيو: تصرفات تركيا "عدوانية للغاية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)