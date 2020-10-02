قرعة أبطال أوربا تضع ميسي ورونالدو في مواجهة مبكرة للمرة الأولى

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوربا لكرة القدم لموسم 2020/ 2021، والتي أجريت الخميس في مدينة جنيف السويسرية، برشلونة ويوفنتوس اللذان، طرفا نهائي نسخة 2015، في المجموعة السابعة بجانب دينامو كييف وفيرينكفاروشي المجري الذي يعود لدور المجموعات بعد غياب 25 عاما.

ولم يسبق لميسي ورونالدو أن التقيا في دور المجموعات لدوري الأبطال في ظل عدم إمكانية وقوع الريال وبرشلونة الإسبانيين في نفس المجموعة في نسخ سابقة. ولكن مع انتماء يوفنتوس لاتحاد وطني آخر غير الاتحاد الإسباني، أصبح ذلك ممكنا.

ولم يتواجه رونالدو (35 عاما) وميسي (33 عاما)، أفضل هدافين في تاريخ دوري الأبطال برصيد 130 و115 هدفا على الترتيب، منذ رحل اللاعب البرتغالي عن ريال مدريد لينتقل إلى يوفنتوس في نهاية موسم 2017-2018.

والتقى اللاعبان خمس مرات في دوري الأبطال آخرها في 2011 حين فاز برشلونة 3-1 على ريال بمجموع الأهداف في الدور قبل النهائي.

وقال بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس "ستكون مواجهة هائلة مع برشلونة ومباراة مثيرة لأنها تسمح لأفضل لاعبين في العالم رونالدو وميسي باللعب وجها لوجه".

وستكون البداية صعبة على مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو، الذي تولى القيادة في أغسطس/ آب الماضي، رغم عدم تحليه بخبرة تدريبية سابقة.

وكان بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب أول فريق اختير بالقرعة، التي سحبها ديدييه دروجبا نجم تشيلسي وكوت ديفوار السابق، وجاء في مجموعة تضم سالزبورغ ولوكوموتيف موسكو بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وصيف بطل النسخة الماضية، ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الثامنة مستعيدا ذكريات خروجه قبل عامين بعد أن انتفض الفريق الإنجليزي خارج أرضه عقب خسارته 2-صفر ذهابا.

وتضم المجموعة الرابعة ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، وفاز الاثنان باللقب عشر مرات سويا.

فيما يلتقي ريال مدريد، الذي فاز بالبطولة 13 مرة، مع إنتر ميلان الإيطالي بقيادة أنطونيو كونتي في المجموعة الثانية مع شاختار دونيتسك الأوكراني وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني بالمجموعة الثانية. وفاز الإنتر 5-صفر على شاختار في قبل نهائي الدوري الأوربي الشهر الماضي.

وتضم المجموعة الخامسة بطل الدوري الأوربي أشبيلية الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وكراسنودار الروسي ورين الفرنسي. وقد تعيد هذه المجموعة ذكريات سيئة لمدرب أشبيلية يولن لوبتيجي الذي أقيل من تدريب منتخب إسبانيا في معسكر في كراسنودار قبل يومين من انطلاق كأس العالم 2018.

وسيكون مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظا لتصدر المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وعادة كانت تجرى مراسم القرعة في حفل مبهر في قاعة تطل على البحر في موناكو لكنها أقيمت هذه المرة في استوديو تلفزيوني في جنيف بسبب جائحة كوفيد-19.

وبسبب الانطلاقة المتأخرة للموسم بعد تعطل الموسم الماضي نتيجة الوباء، ستقام المباريات بين 19 أكتوبر/ تشرين الأول والتاسع من ديسمبر/ كانون الأول أي أقل بشهر من الفترة المعتادة.

وبعد وقت قصير من القرعة أعلن الاتحاد الأوربي للعبة (اليويفا) عن السماح للجماهير بحضور المباريات بحد أقصى 30 في المئة من سعة الاستاد وإذا سمحت السلطات المحلية بذلك.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية: