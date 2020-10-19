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بعد إحرازه الهدف رقم 100.. شاهد جميع أهداف صلاح مع ليفربول (فيديو)

صلاح يحتفل بعد تسجيله الهدف المئة مع ليفربول
صلاح يحتفل بعد تسجيله الهدف المئة مع ليفربول
19/10/2020

وقال حساب ليفربول "دائم الحضور في كل المواعيد، الملك المصري لا يتوقف عن التسجيل أيا كان الخصم.. استمتعوا بالـ100 هدف التي سجلها محمد صلاح مع الريدز".

وتمكن صلاح من إحراز هدفه رقم 100 مع فريق ليفربول خلال المباراة التي أقيمت أول أمس السبت مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأصبح صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى الهدف رقم 100، حيث سجلها في 159 مباراة، إضافة إلى مساهمته في 41 هدفا بتمريراته الحاسمة.

وتضم قائمة اللاعبين الذين أحرزوا أكثر من 100 هدف مع ليفربول 17 لاعبا فقط في تاريخ النادي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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