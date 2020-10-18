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متفوقا على إسرائيلي.. مصري يفوز بلقب أكبر لاعب كرة قدم في العالم (فيديو)

18/10/2020

وأنهى الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات تسجيل بهادر في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد انضمامه لنادي 6 أكتوبر المنافس في دوري الدرجة الثالثة.

وحصل بهادر على اللقب مساء أمس السبت بعد أن أهدر ركلة جزاء ليخسر فريقه، 3-2 أمام نادي العياط الرياضي في إطار منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وسلم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي شهادة غينيس إلى اللاعب بعد تسجيله بالموسوعة.

وسجل اللاعب الهاوي سابقا، والذي سيكمل 75 عاما في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، هدفا من ركلة جزاء في أول مباراة لعبها في مارس/ آذار الماضي.

وكان بهادر ينوي لعب مباراة ثانية مدتها 90 دقيقة في نفس الشهر ليحرز الرقم القياسي، لكن تعليق الأنشطة الرياضية لاحتواء انتشار فيروس كورونا أوقف خططه.

وحضر بعض أحفاد بهادر الستة المباراة التي أقيمت أمس السبت وكانوا يشجعونه بحماس من على خط التماس.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق لأكبر لاعب كرة قدم محترف سنا في العالم مسجلا باسم الإسرائيلي إسحق حايك عندما كان عمره 73 عاما.

وقال بهادر، الذي انتهى عقده حاليا، "الرقم كان لإسحق حايك الإسرائيلي وكان 73 سنة و95 يوما، أنا لمحاولة دي اتحسبت لي على الماتش الأولاني، أصبحت 74 سنة و125 يوما. باتعشم إن أنا أقدر أكسب رقمي مرة تانية عشان أصّعب المنافسة شوية" مشيرا إلى رغبته في تحطيم رقمه القياسي.

وعن رسالته للأجيال الجديدة قال بهادر "هو الرسالة إنه متخليش للطموح لحدود وإذا مقدرتش تحقق حاجة وأنت شاب خليك بالإرادة ممكن تحققها في أي وقت بغض النظر عن السن، الزمن، الكلام ده".

وأضاف "أنا ناوي أنافس على أرقام تانية، لو قدرت أكسب رقم أفريقي يبقى ده شيء مش هيتكرر تاني وهيبقى صعب إن حد يكسره".

المصدر : رويترز
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