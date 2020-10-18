قادش الصاعد يكبد ريال مدريد الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني (فيديو)

ووضع مهاجم هندوراس أنطوني لوزانو قادش في المقدمة في الدقيقة 16 بعد أن تسلل بين المدافعين سيرخيو راموس ورفائيل فاران ليتسلم تمريرة ألفارو نجريدو بالرأس ليسدد من فوق الحارس تيبو كورتوا.

وفي محاولة لتعديل الأوضاع، أجرى زين الدين زيدان مدرب ريال أربعة تغييرات بين الشوطين، وأخرج كلا من راموس ولوكا مودريتش وإيسكو ولوكاس فاسكيز ودفع بلوكا يوفيتش في وقت متأخر وسجل المهاجم الصربي هدفا ألغي بداعي التسلل.

وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة بالرأس وسدد كريم بنزيمة في العارضة لينجح قادش في تحقيق أول فوز على ريال مدريد في الدوري منذ 1991 وأول انتصار له على الإطلاق خارج أرضه أمام الريال.

وبهذا الانتصار يتقدم قادش للمركز الثاني في الدوري برصيد عشر نقاط بالتساوي مع ريال مدريد الذي يزور برشلونة الأسبوع المقبل في القمة الإسبانية.

وقال لوزانو صاحب هدف قادش، العائد لدوري الأضواء بعد 14 عاما: "هذا انتصار تاريخي ونريد الاحتفال به".

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد للصحفيين إن قادش "أظهر حماسا وسرعة أكثر منا. لا يمكن أن نبرر الخسارة، قدمنا مباراة سيئة للغاية ويجب أن نهنئ قادش. لسنا سعداء على الإطلاق".

وأضاف: "كانت المباراة صعبة علينا من البداية ولم أكن لأتفاجأ إذا أحرزوا هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول".

ولم يخسر ريال مدريد في الدوري منذ هزيمته أمام ريال بيتس في مارس/ آذار الماضي، قبل توقف الموسم الماضي بسبب حائجة فيروس كورونا. وكانت آخر خسارة على أرضه أمام بيتيس أيضا 2-صفر في مايو/أيار 2019.

وعادة ما يلقي زيدان باللوم في نتائج ريال مدريد السيئة على عدم قدرة الفريق على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، وأن "الكرة لا تريد أن تدخل " لكنه لم يبذل أي جهد للدفاع عن أداء فريقه أمام قادش.

وقال المدرب الفرنسي، الذي سدد فريقه مرتين فقط على المرمى طوال 90 دقيقة مقابل خمس لقادش، "الطريقة التي بدأنا بها المباراة كانت أكثر ما أقلقني. بعدها عانينا في صنع الفرص، لكن هذا نتيجة البداية السيئة".