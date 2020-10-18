البث الحي
رياضة

الأهلي المصري يضع قدما في نهائي الأبطال بثنائية في الوداد المغربي (فيديو)

17/10/2020

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.

تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر بديع أووك ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 43.

وواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف المحترف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة المقبل.
ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب من أجل بلوغ المباراة النهائية للبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب.

في المقابل، بات يتعين على الوداد الفوز 3 / صفر في الإياب للوصول للنهائي.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني للأهلي على الوداد في عقر داره، بعدما سبق له الفوز 1 / صفر على منافسه بالمغرب في مرحلة المجموعات بنسخة البطولة عام 2016.     

يأمل الأهلي في رد اعتباره من خسارته 1 / 2 أمام الوداد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنهائي نسخة البطولة عام 2017، الذي توج به الفريق المغربي للمرة الثانية في تاريخه، فيما يرغب الوداد في الصعود للنهائي للنسخة الثانية على التوالي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي، الذي سيجرى في السادس من نوفمبر/ تشرين ثان القادم، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك المصري. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

شاهد: مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو بتصفيات أمم أفريقيا

مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)