البث الحي
رياضة

شاهد: صلاح يسجل الهدف 100 مع ليفربول في تعادله مع إيفرتون

17/10/2020

وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثالثة بعد تلقيه عرضية من زميله آندي روبرتسون.

لكن ليفربول تعرض لضربة قوية في بداية المباراة بخروج مدافعه فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة في الدقيقة 11 بعد التحام مع حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

واستغل إيفرتون خروج المدافع الهولندي وأحرز هدف التعادل بعد ركلة ركنية عندما ارتقى مايكل كين عاليا ليرسل الكرة إلى شباك أدريان حارس مرمى الضيوف.

وكان ليفربول الأفضل خلال فترات طويلة من المباراة وفي الدقيقة 72 أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول، والهدف المئة له مع الفريق في 159 مباراة، بعدما تابع ببراعة كرة أبعدها أحد مدافعي أصحاب الأرض.

لكن إيفرتون الساعي بقوة للحفاظ على مسيرته الخالية من الهزيمة لم يستسلم وتمكن من التعادل عن طريق دومينيك كالفرت-لوين.

وطرد الحكم مهاجم إيفرتون البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بعد تعمده الخشونة خلال التحام مع تياغو ألكانتارا.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع اعتقد ليفربول أنه حسم النقاط الثلاث عندما أحرز لاعبه جوردان هندرسون الهدف الثالث لكن حكم الفيديو المساعد ألغى التقدم بداعي أن ماني كان في موقف تسلل.

وبهذا التعادل حافظ إيفرتون على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة متقدما بثلاث نقاط على ليفربول، الذي تلقى هزيمة مذلة 7-2 أمام أستون فيلا قبل العطلة الدولية مباشرة.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

شاهد: مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو بتصفيات أمم أفريقيا

مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

أثناء زيارة "مختلفة" لفرنسا.. بومبيو: تصرفات تركيا "عدوانية للغاية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)