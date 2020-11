شاهد: صلاح يسجل الهدف 100 مع ليفربول في تعادله مع إيفرتون

وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثالثة بعد تلقيه عرضية من زميله آندي روبرتسون.

لكن ليفربول تعرض لضربة قوية في بداية المباراة بخروج مدافعه فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة في الدقيقة 11 بعد التحام مع حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

واستغل إيفرتون خروج المدافع الهولندي وأحرز هدف التعادل بعد ركلة ركنية عندما ارتقى مايكل كين عاليا ليرسل الكرة إلى شباك أدريان حارس مرمى الضيوف.

وكان ليفربول الأفضل خلال فترات طويلة من المباراة وفي الدقيقة 72 أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول، والهدف المئة له مع الفريق في 159 مباراة، بعدما تابع ببراعة كرة أبعدها أحد مدافعي أصحاب الأرض.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️@MoSalah has now netted 💯 goals for the Reds! 🔥 pic.twitter.com/kgxj2T8rEq

