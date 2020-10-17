شاهد: ثنائية إبراهيموفيتش تقود ميلان للفوز على إنتر في "ديربي ميلانو"

وافتتح المهاجم السويدي البالغ عمره 39 عاما التسجيل في الدقيقة 13 بعدما تابع ركلة الجزاء التي سددها وارتدت من الحارس سمير هاندانوفيتش.

وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني بعد تمريرة رفائيل لياو العرضية.

وقلص روميلو لوكاكو الفارق لإنتر في الدقيقة 29 وهو أول هدف في شباك ميلان في الدوري هذا الموسم.

وحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة 75 لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائها بداعي وجود تسلل في بناء الهجمة.

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 12 نقطة بعد انتصاره في جميع مبارياته الأربع متفوقا بخمس نقاط على إنتر الذي تلقى أول خسارة في الدوري هذا الموسم.