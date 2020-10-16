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طريقة غريبة ومختلفة.. هكذا كانت تسدد ضربات الترجيح في الدوري الأمريكي (فيديو)

15/10/2020

ويظهر في الفيديو، الذي نشر مؤخرا ولكنه لمباراة عام 1996، طريقة تنفيذ ركلات الجزاء في السابق، إذ كان اللاعب يقف على بعد 35 ياردة من المرمى بدلا من 12 ياردة حاليا ولديه 5 ثوان فقط للتسديد على المرمى.

ويمتلك اللاعب إمكانية التسديد مباشرة أو المراوغة، في المقابل كان للحارس فرصة الخروج من مرماه داخل منطقة الجزاء ومواجهة اللاعب.

وسبق للحساب نشر مقطع مشابه في شهر أبريل/ نيسان الماضي في ذكرى أول مباراة تستخدم فيها هذه الطريقة للعب ضربات الجزاء عام 1996.

واستغرب بعض مستخدمي مواقع التواصل من الطريقة القديمة، فيما عبر بعضهم عن إعجابهم بالطريقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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