طريقة غريبة ومختلفة.. هكذا كانت تسدد ضربات الترجيح في الدوري الأمريكي (فيديو)

ويظهر في الفيديو، الذي نشر مؤخرا ولكنه لمباراة عام 1996، طريقة تنفيذ ركلات الجزاء في السابق، إذ كان اللاعب يقف على بعد 35 ياردة من المرمى بدلا من 12 ياردة حاليا ولديه 5 ثوان فقط للتسديد على المرمى.

A shootout to win the first-ever Western Conference title! 👀 #OnThisDay in '96, @LAGalaxy took down KC in dramatic fashion. pic.twitter.com/I4cOqWL01h

ويمتلك اللاعب إمكانية التسديد مباشرة أو المراوغة، في المقابل كان للحارس فرصة الخروج من مرماه داخل منطقة الجزاء ومواجهة اللاعب.

وسبق للحساب نشر مقطع مشابه في شهر أبريل/ نيسان الماضي في ذكرى أول مباراة تستخدم فيها هذه الطريقة للعب ضربات الجزاء عام 1996.

#OnThisDay in 1996, @FCDallas x @SJEarthquakes made history with the first-ever MLS shootout! #MLSin96

Did you like the old shootouts? 🤔 pic.twitter.com/nhWpjXVvac

— Major League Soccer (@MLS) April 14, 2020