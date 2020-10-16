طريقة غريبة ومختلفة.. هكذا كانت تسدد ضربات الترجيح في الدوري الأمريكي (فيديو)

ويظهر في الفيديو، الذي نشر مؤخرا ولكنه لمباراة عام 1996، طريقة تنفيذ ركلات الجزاء في السابق، إذ كان اللاعب يقف على بعد 35 ياردة من المرمى بدلا من 12 ياردة حاليا ولديه 5 ثوان فقط للتسديد على المرمى.

A shootout to win the first-ever Western Conference title! 👀#OnThisDay in '96, @LAGalaxy took down KC in dramatic fashion. pic.twitter.com/I4cOqWL01h — Major League Soccer (@MLS) October 13, 2020

ويمتلك اللاعب إمكانية التسديد مباشرة أو المراوغة، في المقابل كان للحارس فرصة الخروج من مرماه داخل منطقة الجزاء ومواجهة اللاعب.

وسبق للحساب نشر مقطع مشابه في شهر أبريل/ نيسان الماضي في ذكرى أول مباراة تستخدم فيها هذه الطريقة للعب ضربات الجزاء عام 1996.

واستغرب بعض مستخدمي مواقع التواصل من الطريقة القديمة، فيما عبر بعضهم عن إعجابهم بالطريقة.