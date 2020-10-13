إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

وأضاف الاتحاد أن مهاجم يوفنتوس، البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوربية الأربعاء.

وأكد البيان أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

وقبل ساعات نشر رونالد صورة تجمعه بزملائه في المنتخب البرتغالي.

وقال الاتحاد البرتغالي إن بقية اللاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني خضعوا لفحوص بعد أن جاءت نتيجة رونالدو إيجابية، لكن اختباراتهم جميعا جاءت سلبية وبالتالي سيشاركون في مباراة السويد الأربعاء في لشبونة ضمنن دوري الأمم الأوربية .

ويحل يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو، ضيفا على كروتوني السبت المقبل بالدوري الإيطالي، كما يواجه دينامو كييف الثلاثاء المقبل في مباراته الافتتاحية ببطولة دوري أمم أوربا.

وبإمكان رونالدو فقط أن يعود للمشاركة في المباريات بعد أن تظهر نتيجة فحصه سلبية لفيروس كورونا.

وأصيب عدد من نجوم كرة القدم في العالم ومن بينهم باولو ديبالا زميل رونالدو في فريق يوفنتوس، ونيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا وماركينيوس، لاعبي باريس سان جيرمان، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان.