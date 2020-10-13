البث الحي
رياضة

إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

نجم الهجوم البرتغالي رونالدو
نجم الهجوم البرتغالي رونالدو
13/10/2020

وأضاف الاتحاد أن مهاجم يوفنتوس، البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوربية الأربعاء.

وأكد البيان أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

وقبل ساعات نشر رونالد صورة تجمعه بزملائه في المنتخب البرتغالي.

وقال الاتحاد البرتغالي إن بقية اللاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني خضعوا لفحوص بعد أن جاءت نتيجة رونالدو إيجابية، لكن اختباراتهم جميعا جاءت سلبية وبالتالي سيشاركون في مباراة السويد الأربعاء في لشبونة ضمنن دوري الأمم الأوربية .

ويحل يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو، ضيفا على كروتوني السبت المقبل بالدوري الإيطالي، كما يواجه دينامو كييف الثلاثاء المقبل في مباراته الافتتاحية ببطولة دوري أمم أوربا.

وبإمكان رونالدو فقط أن يعود للمشاركة في المباريات بعد أن تظهر نتيجة فحصه سلبية لفيروس كورونا.

وأصيب عدد من نجوم كرة القدم في العالم ومن بينهم باولو ديبالا زميل رونالدو في فريق يوفنتوس، ونيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا وماركينيوس، لاعبي باريس سان جيرمان، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

شاهد: مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو بتصفيات أمم أفريقيا

مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)