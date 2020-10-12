تكريما للجماهير.. لاعبو الرجاء المغربي يحتفلون بالدوري من المدرجات (فيديو)

وانتزع الرجاء الرياضي، الأحد، فوزًا صعبًا في وقت قاتل بهدفين لهدف على نادي الجيش الملكي خلال الجولة الأخيرة من الدوري؛ ليتوَّج بلقب الدوري للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع احتفال لاعبي الفريق البيضاوي (نسبةً إلى الدار البيضاء) من المدرجات، مع ترديد هتافات جماهيرهم، والتي اعتادت ترديدها في الملعب أثناء حضور المباريات، قبل انتشار الفيروس التاجي.

احتفال لاعبي الرجاء الرياضي المغربي بدرع الدوري من المدرجات

وحظي المقطع بثناء متابعي كرة القدم في المغرب، واعتبروه تأكيدًا على الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية.

بحترم جدا اللعيبه اللي بتكون بروح المشجع جوا الملعب وبرا ،

كرة القدم مش للموظفين ولا اللي يدفع اكتر! https://t.co/H7cXotqjhU — برآء (@Bori_74) October 12, 2020

https://twitter.com/Muhamedasil74_/status/1315437677597069312?ref_src=twsrc%5Etfw

وربي الكوره للجماهير دائما وابدا https://t.co/OZ8Df2zQEW — 3emad (@M7md3mad74) October 12, 2020

الرجاء بجمهوره ولاعيبته دايما ليهم مكان كدا ف قلبييييييي 💖 https://t.co/mjTLAP9jAN — إسراء نوار (@Esraanawar10) October 12, 2020

وفي المغرب، أصاب فيروس كورونا المستجد 153 ألفًا و761 شخصًا، أودى بحياة ألفين و636 مصابًا منهم، في حين تعافى 129 ألفًا و498 مريضًا، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي منذ ظهوره نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 في الصين وحتى اللحظة، 37 مليونًا و987 ألفًا و330 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و84 ألفًا و336 مصابًا، بينما تعافت 28 مليونًا و517 ألفًا و274 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.