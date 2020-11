احتفاء على مواقع التواصل بانضمام مدرب مصري إلى سان جيرمان الفرنسي

وقال بلتاجي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فخور بإعلاني العمل مع النادي المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوربا. دوري الأبطال هو المكان الذي أنتمي إليه".

وبدأ بلتاجي رحلته من ألمانيا؛ فعمل مساعدًا ومحلل أداء في فرق عدة بالدوريات الألمانية المختلفة، قبل أن ينضم إلى أكاديمية نادي بروسيا دروتموند الألماني في البوندسليغا.

وحصل على درجة الماجستير في تحليل الأداء من جامعة كولونيا، إحدى أكبر الجامعات الرياضية في أوربا.

وفي مصر، احتفى عدد كبير من رواد المنصات الاجتماعية والعاملين بالوسط الرياضي بحسن بلتاجي، معبرين عن فخرهم الشديد بما يقدمه المدرب المصري في أوربا، ومؤكدين أنه يفتح لهم آفاقًا جديدة للنجاح في مجال كرة القدم.

https://twitter.com/mahmoudseleem74/status/1314638116213477378?ref_src=twsrc%5Etfw

Congratulations @BeltagyHassan for your new role @PSG_English. Can't wait to see how you get on! Good luck 👊🏽 https://t.co/efgb5H8Bqc

— Rupesh Popat (@rpopat1) October 9, 2020