احتفاء على مواقع التواصل بانضمام مدرب مصري إلى سان جيرمان الفرنسي

وقال بلتاجي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فخور بإعلاني العمل مع النادي المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوربا. دوري الأبطال هو المكان الذي أنتمي إليه".

وبدأ بلتاجي رحلته من ألمانيا؛ فعمل مساعدًا ومحلل أداء في فرق عدة بالدوريات الألمانية المختلفة، قبل أن ينضم إلى أكاديمية نادي بروسيا دروتموند الألماني في البوندسليغا.

وحصل على درجة الماجستير في تحليل الأداء من جامعة كولونيا، إحدى أكبر الجامعات الرياضية في أوربا.

وفي مصر، احتفى عدد كبير من رواد المنصات الاجتماعية والعاملين بالوسط الرياضي بحسن بلتاجي، معبرين عن فخرهم الشديد بما يقدمه المدرب المصري في أوربا، ومؤكدين أنه يفتح لهم آفاقًا جديدة للنجاح في مجال كرة القدم.

ألف مبروك لحسن البلتاجي تعيينه مدربًا في أكاديمية باريس سان جيرمان بعد مسيرة طويلة في عدة أندية بألمانيا .. بالتوفيق يا صديقي 👏🏻👏🏻 https://t.co/8j2CaXCHBR — أحمد عطا – Ahmed Atta (@ahmedatta0) October 9, 2020

https://twitter.com/mahmoudseleem74/status/1314638116213477378?ref_src=twsrc%5Etfw

مبروك يا بلتاجي يا محترم ❤️🌹 حسن بلتاجي كان رئيس اكاديميه دورتموند سابقا .. والآن في باريس سان جيرمان https://t.co/sm1nfei031 — Ahmed Ali (@Cap_Ahmed_Ali10) October 9, 2020

فخرنا والله… ربنا يكرمك و يوفقك يا صديقي https://t.co/o3DMD5fBQj — Ahmed Sayed (@Tacticano) October 9, 2020

رحلة بدأت بحلم، ووصلت بصاحبها الى منصب ممتاز كمدرب محترف ❤️

افاق جديدة يفتحها لنا جميعا مسيو بلتاجي 👏👏👏👏 https://t.co/hNxlsdJJMT — Ahmed Ezzeldin (@AhmedEzzElDin) October 9, 2020