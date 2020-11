هدف قاتل بكعب الرجل في الدوري الأمريكي(فيديو)

ونشر الحساب الرسمي لنادي هارتفورد، فيديو الهدف الجميل الذي وُصف بأنه أغرب أهداف الموسم، معلقا عليه "يا لها من نهاية، يا له من فوز!، بهدف مثل هذا دانيال بيريرا بلا شك هو رجل المباراة."

ويظهر في الفيديو خطأ حارس الفريق المنافس بعد أن أمسك بكرة عرضية وأراد إرسالها بسرعة إلى أحد زملائه في الفريق، ليعترض اللاعب بيريرا الكرة بعقب قدمه وترتد بشكل قوي ساقط إلى المرمى، معلنا عن تقدم فريقه بالهدف الثالث في الوقت القاتل بعد أن كان متعادلا في النتيجة بهدفين لمثلهما حتى الدقيقة 90.

What a finish, what a win! With a goal like this, @Dannyfb90 is without a doubt the @Cigna Man of the Match! #CignaMOTM pic.twitter.com/TlnxBx218w

This is, by my reckoning, going to be the weirdest goal of the season. And it might keep @hfdathletic in with a chance at first place in Group F. #PHIvHFD pic.twitter.com/zEn3Z16Ge8

— Nicholas Murray (@NJEMurray) October 1, 2020