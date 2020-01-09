شاهد: هدف رائع من توني كروس لم يتكرر منذ 22 عاما

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هدف لاعب خط الوسط الألماني توني كروس، في مرمى فريق فالنسيا.

وجاء الهدف خلال المباراة التي جمعت فالنسيا وريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في السعودية.

وسجل الدولي الألماني هدفا من ركنية مباشرة في مرمى فالنسيا خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وأبرز المغردون إعجابهم بـ"عبقرية" اللاعب الكروية وتميز هدفه عن طريق استغلال ركلة ركنية هزت مباشرة شباك حارس مرمى فالنسيا.

وأشارت وسائل إعلام ومحللون رياضيون إلى أن التسديدة المباشرة من ركنية تعد سابقة لفريق ريال مدريد منذ 22 عاما.

هدف أول للريال والمخرج بيجيب إعادة الهجمة اللي قبله وحاجة دوري مصري خالص. لكن جول رائع وخبيث من كروس — هاني حَتْحُوت (@HHathout) January 8, 2020