شاهد: حارس مرمى يمنح سترته لطفل يرتجف بردا

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع لفتة إنسانية لحارس فريق ولفرهامبتون الإنجليزي روي باتريسيو، عندما منح طفلًا معطفه، قبل مشاركته في مباراة فريقه أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي.

وفي الوقت الذي كان فيه جميع لاعبي فريقي ولفرهامبتون وواتفورد واقفين مرتدين السترات، بدا أحد الأطفال يشعر أنه في وضع غير جيد بسبب الطقس البارد.

ولاحظ الحارس البرتغالي الطفل الذي كان مصاحبًا لفريقه وهو يبدو مرتعشًا لشعوره بالبرودة، ليبادر بخلع سترته، ويمنحها للطفل.

ولاقى اللاعب إشادة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للعمل الأخلاقي الذي قام به.

وعلّق أحدهم قائلًا "معظم الناس طيبين القلب، فعندما ننتبه لما حولنا نكون قد أدخلنا اللطف نطاق حيز التنفيذ".

I believe most people are kind-hearted. It's when we pay attention to what is around us that we get to put our kindness in action. Well done, Rui Patricio! #Team2020 https://t.co/le5spBw8eY

— Michael Bandy, CPA (@wmbandy) January 6, 2020