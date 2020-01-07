البث الحي
رياضة

السنغالي ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

المهاجم السنغالي ساديو ماني أثناء تسلمه الجائزة
المهاجم السنغالي ساديو ماني أثناء تسلمه الجائزة
7/1/2020

توج المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وتسلم ماني (27 عاما) الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

وكان صلاح توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018 فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة وذلك في 2016 بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية. 

وأعرب ماني خلال الاحتفالية عن سعادته للفوز بالجائزة. مؤكدًا أن ذلك جاء بفضل تعاون زملائه في ليفربول والمنتخب السنغالي ما ساعده في انتزاع الجائزة.
وأضاف "وعدت شعب السنغال بالفوز بالجائزة العام الماضي، وتحقق الحلم اليوم".
ونجح ماني في الفوز مع ليفربول بدوري أبطال أوربا، والسوبر الأوربي، وكأس العالم للأندية، بينما قاد منتخب بلاده للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت العام الماضي بمصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون