السنغالي ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

توج المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وتسلم ماني (27 عاما) الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

وكان صلاح توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018 فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة وذلك في 2016 بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

وأعرب ماني خلال الاحتفالية عن سعادته للفوز بالجائزة. مؤكدًا أن ذلك جاء بفضل تعاون زملائه في ليفربول والمنتخب السنغالي ما ساعده في انتزاع الجائزة.

وأضاف "وعدت شعب السنغال بالفوز بالجائزة العام الماضي، وتحقق الحلم اليوم".

ونجح ماني في الفوز مع ليفربول بدوري أبطال أوربا، والسوبر الأوربي، وكأس العالم للأندية، بينما قاد منتخب بلاده للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت العام الماضي بمصر.