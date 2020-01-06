شاهد: رونالدو يسجل ثلاثية في فوز يوفنتوس الساحق على كالياري

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية ليقود البطل يوفنتوس للفوز 4-صفر على ضيفه كالياري اليوم الإثنين رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف في آخر خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واستغل المهاجم البرتغالي خطأ دفاعيا ليفتتح التسجيل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ثم ضاعف التقدم من ركلة جزاء ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري.

وبعدها قدم تمريرة حاسمة إلى غونزالو إيغواين ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81 ثم أكمل رونالدو الرباعية من هجمة مرتدة بعد دقيقة واحدة.

وبهذا الفوز أصبح يوفنتوس في الصدارة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة قبل أن يحل إنتر ميلان، المتأخر عنه حاليا بثلاث نقاط، ضيفا على نابولي في وقت لاحق اليوم.

ورفع رونالدو، الذي أحرز بذلك 36 ثلاثية في مسيرته متفوقا بمرتين على ليونيل ميسي، رصيده إلى 15 هدفا بشكل عام هذا الموسم منها 13 في الدوري الإيطالي.

ودافع كالياري، صاحب المركز السادس، بقوة في الشوط الأول تاركا فرصة واحدة ليوفنتوس عندما سدد المدافع مريه دميرال ضربة رأس ارتطمت بالعارضة بعد ركلة ركنية.