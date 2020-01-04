شاهد: فاران يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على خيتافي

ساعد المدافع رفائيل فاران ناديه ريال مدريد على الفوز 3-صفر على خيتافي ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويتصدر على حساب برشلونة، السبت.

وبات رصيد ريال 40 نقطة من 19 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب الذي يواجه إسبانيول اليوم أيضا.

وكان فاران مدافع فرنسا وراء الهدف الأول لريال في الدقيقة 34 حيث قفز عاليا وحاول ديفيد سوريا حارس خيتافي إبعاد كرة عرضية من فيرلان ميندي لكنه وضعها بطريق الخطأ في مرماه.

وأظهر فاران قوته في ألعاب الهواء عندما قابل ركلة حرة نفذها توني كروس ووضع الكرة برأسه هذه المرة في المرمى ليضيف الهدف الثاني للفريق الزائر في الدقيقة 53.

وحسم لوكا مودريتس انتصار ريال عندما استغل هجمة مرتدة وتمريرة من البديل فيدريكو بالبيردي ووضع الكرة في المرمى الخالي قرب نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان ريال يأمل في العودة إلى الطريق الصحيح بعد التعادل ثلاث مرات متتالية مع بلنسية وبرشلونة وأتليتيك بيلباو.

وافتقد ريال القائد سيرجيو راموس بسبب الإيقاف وعانى من ضغط خيتافي صاحب المركز السابع والذي كان يلعب أمام مشجعيه المتحمسين لكن النتيجة النهائية صبت في مصلحة فريق المدرب زين الدين زيدان.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال في إنقاذ عدة فرص خطيرة في الشوط الأول وساهم بشكل مؤثر في انتهاء الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف.

ورغم الفوز بثلاثية فإن ريال أهدر أيضا أكثر من فرصة سهلة عن طريق جاريث بيل وفينيسيوس جونيور.