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شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز على ويست هام

30/1/2020

واصل ليفربول مسيرته نحو لقبه الأول للدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عاما بفوز سهل 2-صفرعلى مستضيفه وست هام يونايتد ليوسع الفارق في الصدارة إلى 19 نقطة.

ووضع المصري محمد صلاح ليفربول في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وعاد صلاح وصنع الهدف الثاني لزميله أليكس أوكسليد-تشامبرلين، ليحقق الفريق انتصاره رقم 23 في 24 مباراة هذا الموسم ويعزز سجله الخالي من الهزيمة إلى 40 مباراة متتالية.

وفي مباراة مؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول نظرا لمشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية لم يتعرض المتصدر لمشاكل وهز الشباك في الوقت المناسب ودافع عندما أراد مع الانطلاق في هجمات مرتدة خطيرة.

وقبل نهاية المباراة بدقائق سدد صلاح الكرة لترتطم بالقائم وتمنع هدفا محققا.

ووصل ليفربول إلى النقطة 70 بينما يقبع فريق المدرب ديفيد مويز في المركز 17 برصيد 23 نقطة متقدما بفارق الأهداف فقط على منطقة الهبوط.

المصدر : وكالات
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