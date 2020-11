شاهد: لاعب يتلقى إنذارين ويطرد خلال 12 ثانية

تلقى لاعب في دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم ثلاث بطاقات في غضون 12 ثانية فقط، بعد ارتكابه خطأين متتاليتين خلال المباراة.

وارتكب لاعب فريق "غارفورث تاون" أليكس لو، مخالفة ضد أحد لاعبي الفريق المنافس "بريدلنغتون تاون" لمنع هجمة مرتدة ضد فريقه.

وتغاضى الحكم عن الخطأ للحظات، قبل أن يطلق صفارته بعد تدخل ثانِ عنيف من اللاعب ذاته ضد لاعب آخر، واحتسب الحكم ركلة حرة ثم أشهر البطاقة الصفراء مرتين متتاليتين في وجه أليكس، أعقبها توجيه بطاقة حمراء.

ولم يعترض ألكيس وسرعان ما غادر الملعب، ولحسن الحظ، لم يؤثر طرده على نتيجة المباراة إذ تعادل الفريقان 1-1.

Here's something you don't see every day…

The ref gives Garforths' Alex Low three cards at once 😲🙋‍♂️ pic.twitter.com/A6a9itEc0O

— Garforth Town AFC (@TheGarforthTown) January 26, 2020