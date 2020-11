شاهد: جماهير أستون فيلا تحمل المصري "تريزيغيه" على الأعناق

احتفلت جماهير أستون فيلا بوصول فريقها إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، عقب الفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في إياب الدور قبل النهائي من البطولة أمس الثلاثاء.

وسجل المصري محمود حسن "تريزيغيه" هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أستون فيلا للتأهل للنهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 على أرض ليستر، ليفوز أستون فيلا 3-2 في مجموع المباراتين.

ووضع مات تارغت أصحاب الضيافة في المقدمة على ملعب فيلا بارك بعد عمل رائع من جاك جريليش.

وأدرك كليشي إيهيناتشو التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 72 مثلما فعل في مباراة الذهاب.

وبينما كانت المباراة تقترب من تعادل جديد أرسل المصري أحمد المحمدي كرة عرضية من ناحية اليمين قابلها تريزيغيه بلمسة واحدة في المرمى ليضمن لأستون فيلا الظهور في ملعب ويمبلي.

وصعد أستون فيلا للنهائي لأول مرة منذ 2010، وسيواجه الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد في مباراة إياب الدور قبل النهائي الأخرى اليوم الأربعاء. وفاز سيتي 3-1 ذهابا.

وبعد المباراة، اقتحمت جماهير أستون فيلا الملعب، واتجهت إلى تريزيغيه للاحتفال به وتهنئته بهدفه القاتل، وحملته بعض الجماهير على الأعناق.

