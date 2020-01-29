البث الحي
رياضة

رونالدو يحقق أول رقم قياسي في تاريخ إنستغرام

29/1/2020

أصبح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول شخص يصل عدد متابعيه على حسابه على موقع إنستغرام إلى 200 مليون شخص.

ووجه رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال، الشكر لمتابعيه على الوصول إلى هذا الرقم.

ونشر رونالدو مقطعا مصورا يتضمن صورا توثق رحلته مع عالم الكرة وكذلك التي تجمعه بعائلته.

وكتب رونالدو: "200 مليون يا للروعة!! شكرا لكل شخص منكم على مشاركة هذه الرحلة معي كل يوم".

ويتابع نحو 82.4 مليون شخص حساب رونالدو، الذي يلعب لنادي يوفنتوس الإيطالي، على تويتر، فيما يتابع حسابه على فيسبوك أكثر من 124.4 مليون شخص، أما حسابه على موقع يوتيوب فيتابعه أكثر من 90 مليون شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)