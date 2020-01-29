رونالدو يحقق أول رقم قياسي في تاريخ إنستغرام

أصبح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول شخص يصل عدد متابعيه على حسابه على موقع إنستغرام إلى 200 مليون شخص.

ووجه رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال، الشكر لمتابعيه على الوصول إلى هذا الرقم.

ونشر رونالدو مقطعا مصورا يتضمن صورا توثق رحلته مع عالم الكرة وكذلك التي تجمعه بعائلته.

وكتب رونالدو: "200 مليون يا للروعة!! شكرا لكل شخص منكم على مشاركة هذه الرحلة معي كل يوم".

ويتابع نحو 82.4 مليون شخص حساب رونالدو، الذي يلعب لنادي يوفنتوس الإيطالي، على تويتر، فيما يتابع حسابه على فيسبوك أكثر من 124.4 مليون شخص، أما حسابه على موقع يوتيوب فيتابعه أكثر من 90 مليون شخص.