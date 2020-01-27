مصرع أسطورة كرة السلة كوبي برايانت في تحطم مروحية

قالت مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن أسطورة كرة السلة المعتزل كوبي برايانت لقي مصرعه مع أربعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية.

وأضافت المدينة في حسابها في تويتر "بحزن شديد علمنا بوفاة كوبي برايانت وأربعة أشخاص آخرين في تحطم مروحية في كالاباساس".

وذكرت المدينة إن المروحية سقطت في "حقل خارج لاس فيرجينيس في حدود الساعة العاشرة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم"، مشيرة إلى أنه "لم يتعرض أي شخص في موقع (السقوط) لأذى".

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating. — City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنغليس في تويتر إن خمسة أشخاص قتلوا في الحادث ولم يكن هناك ناجون، كما لم يتم التعرف على الضحايا.

وقال موقع "تي إم زي"، الذي يتابع أخبار المشاهير، إن برايانت (41 عاما) اعتاد السفر بطائرة مروحية منذ أن كان لاعبا في صفوف لوس أنغليس ليكرز.

وعقب الحادث تداول مستخدمو موقع تويتر تغريدة تعود إلى عام 2012 تنبأ كاتبها بمقتل برايانت في حادث تحطم مروحية.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

وحصل برايانت على الميدالية الأولمبية الذهبية مع المنتخب الأمريكي في بكين 2008 ولندن 2012.

كما نال برايانت خمسة ألقاب في دوري المحترفين الأمريكي مع ليكرز، الذي لعب له من عام 1996 وحتى اعتزاله عام 2016.

وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، وحصل على لقب أفضل لاعب في أربع مباريات منها.

ويأتي مقتل برايانت بعد ساعات فقط من تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنغليس ليكرز الحالي رقم برايانت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين.

ورفع جيمس رصيده الإجمالي من النقاط خلال مسيرته إلى 33655 نقطة متفوقا على برايانت الذي سجل 33643 نقطة جاءت جميعها مع ليكرز.

ويتصدر النجم السابق كريم عبد الجبار قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط برصيد 38387 نقطة يليه كارل مالون في المركز الثاني برصيد 36928 نقطة.