مصرع أسطورة كرة السلة كوبي برايانت في تحطم مروحية

قالت مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن أسطورة كرة السلة المعتزل كوبي برايانت لقي مصرعه مع أربعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية.

وأضافت المدينة في حسابها في تويتر "بحزن شديد علمنا بوفاة كوبي برايانت وأربعة أشخاص آخرين في تحطم مروحية في كالاباساس".

وذكرت المدينة إن المروحية سقطت في "حقل خارج لاس فيرجينيس في حدود الساعة العاشرة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم"، مشيرة إلى أنه "لم يتعرض أي شخص في موقع (السقوط) لأذى".

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating.

— City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020