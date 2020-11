التونسية أنس جابر أول عربية في ربع نهائي أستراليا للتنس

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية (ربع النهائي) في إحدى بطولات التنس الأربع الكبرى بعد تغلبها على الصينية وانغ قيانغ 7-6 و6-1 في بطولة أستراليا المفتوحة.

وهذا هو أول فوز لأنس خلال ثالث مواجهة تجمعها بوانغ، المصنفة 27 على العالم، والتي أطاحت بالأمريكية سيرينا وليامز صاحبة الـ23 لقبا في بطولات التنس الكبرى، في طريقها إلى الدور الرابع.

Soak it in 🇹🇳@Ons_Jabeur advances to her first career Grand Slam quarterfinal 7-6(4) 6-1 over Wang to set a date with Sofia Kenin.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/eOAs0hrm2n

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020