التونسية أنس جابر أول عربية في ربع نهائي أستراليا للتنس

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية (ربع النهائي) في إحدى بطولات التنس الأربع الكبرى بعد تغلبها على الصينية وانغ قيانغ 7-6 و6-1 في بطولة أستراليا المفتوحة.

وهذا هو أول فوز لأنس خلال ثالث مواجهة تجمعها بوانغ، المصنفة 27 على العالم، والتي أطاحت بالأمريكية سيرينا وليامز صاحبة الـ23 لقبا في بطولات التنس الكبرى، في طريقها إلى الدور الرابع.

Soak it in 🇹🇳@Ons_Jabeur advances to her first career Grand Slam quarterfinal 7-6(4) 6-1 over Wang to set a date with Sofia Kenin.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/eOAs0hrm2n — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

لم يكن فوز أنس، المصنفة 78 على العالم، هو المفاجأة الأولى التي تحققها في بطولة أستراليا، بعد أن نجحت في الإطاحة بكارولين فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا من البطولة في آخر مباراة رسمية للاعبة الدنماركية قبل اعتزالها.

وقالت أنس بعد المباراة "أشعر بإثارة حقيقية، إنه أمر لا يصدق، لا يمكنني أن أصف شعوري".

كما فازت أنس على يوهانا كونتا المصنفة 12 للبطولة في الدور الأول والفرنسية كارولين غارسيا في الدور الثاني، لكي تحقق انتصارين متتاليين للمرة الأولى في بطولات الغراند سلام.

وبهذا الفوز تضمن أنس أيضا أن تصبح أول سيدة عربية تنضم لقائمة أول 50 مصنفة على مستوى العالم.

وقالت أنس "ليس من المستحيل القيام بذلك، مثلما قلت من قبل لقد تدربت في تونس من عمر الثالثة وحتى 16 أو 17 عاما، أنا صناعة تونسية بنسبة 100%".

وتأمل أنس، الفائزة بلقب بطولة رولان غاروس على مستوى الناشئات عام 2011، أن تكون مسيرتها في أستراليا بمثابة قصة ملهمة في بلادها.

وأضافت أنس "أحاول أن الهم الكثير من الشباب سواء في تونس أو العالم العربي، وخاصة إفريقيا الرائعة".

وقالت إنها تتمنى أن يستمر الناس في متابعتها "وليس فقط في بطولات الغراند سلام ولكن في البطولات الأخرى أيضا، سيكون أمرا مذهلا حقا، أتمنى حقا أن أكون قدوة حسنة".