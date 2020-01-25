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شاهد: فالنسيا يلحق أول هزيمة ببرشلونة مع مدربه الجديد

25/1/2020

ألحق فالنسيا أول هزيمة بضيفه فريق برشلونة مع مدربه الجديد كيكي سيتين، اليوم السبت، بعدما فاز صاحب الأرض 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأهدر ماكسي جوميز ركلة جزاء لفالنسيا في الشوط الأول بعدما أنقذها مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة ببراعة.

لكن لاعب أوروغواي أصلح الخطأ بتسديد كرة قوية حولها جوردي ألبا مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48 قبل أن يضيف لاعب فالنسيا ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد هجمة مرتدة.

وألغى الحكم هدفا لفالنسيا بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، عندما قابل غابرييل باوليستا ركلة ركنية ووضع الكرة في المرمى بتسديدة أرضية قوية.

لكن الحكم لم يحتسب الهدف ولم يحتسب أيضا خطأ لبرشلونة، وقرر إعادة تنفيذ الركلة الركنية.

وهذا هو الفوز الأول لفالنسيا على أرضه أمام برشلونة في الدوري منذ فبراير/ شباط 2007.

وبرغم الخسارة بقي برشلونة في الصدارة برصيد 43 نقطة من 21 مباراة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي سيلعب الأحد، بينما يأتي فالنسيا خامسا وله 34 نقطة.

وتولى سيتين قيادة برشلونة منذ 11 يوما وفاز 1-صفر على غرناطة في الدوري ثم تفوق بصعوبة 2-1 على إبيزا المتواضع في كأس ملك إسبانيا بفضل هدفين متأخرين عبر أنطوان غريزمان.

المصدر : وكالات
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