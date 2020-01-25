تقرير: السعودية تفاوض لشراء نادي نيوكاسل يونايتد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، نقلا عن مصادر إن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري حاليا مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن الصندوق السيادي السعودي يرغب في شراء النادي الإنجليزي مقابل حوالي 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار).

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مفاوضات لشراء النادي عن طريق سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي، التي تتخذ من دبي مقرا لها.

سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي

وقالت وول ستريت جورنال إن المفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع.

ورفض متحدث باسم النادي الإنجليزي التعليق على تقرير الصحيفة.

وسبق وعرض نيوكاسل يونايتد للبيع أكثر من مرة وفي العام الماضي تحدثت شائعات عن قرب بيعه للملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لكن الصفقة لم تتم.

ويملك الملياردير البريطاني مايك آشلي حصة أغلبية في أسهم نيوكاسل يونايتد لكنه لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي النادي بينما غاب كثير من المشجعين عن مباريات الفريق هذا الموسم احتجاجا على ملكيته للنادي.

وتعود ملكية ثلث أندية كرة القدم في إنجلترا لجهات أجنبية حاليا. إذ تملك أطراف أمريكية حاليا أندية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، في حين تملك مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار نادي مانشستر سيتي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت تقارير صحفية في بريطانيا أن ملاك نادي مانشستر يونايتد رفضوا عرضين لشراء النادي، كان أخرهما بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4 مليارات دولار)، تقدم بهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت التقارير حينها، إن ولي العهد السعودي سيقدم عرضا ثالثا لشراء النادي.

