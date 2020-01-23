البث الحي
رياضة|مصر

الأهلي المصري: تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي ولم نناقش استقالته

محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي (يمين) وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي
محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي (يمين) وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي
22/1/2020

قال النادي الأهلي المصري إنه لم يقبل استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي قبل عام ونصف، مضيفا أن مجلس إدارة النادي لم يناقش أصلا تلك الاستقالة.

كان رئيس هيئة الترفيه السعودية أرسل الأربعاء رسالة أرسلها لإدارة الأهلي، يطالب فيها بالبت في استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي، التي قدمها قبل أكثر من عام ونصف.

وقال الأهلي في بيانه إن "النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ. كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين".

وأثار بيان الأهلي ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير النادي مطالبين مجلس الإدارة بالاستقالة.

https://twitter.com/sarahghanem5/status/1220035471822262272?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)