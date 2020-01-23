الأهلي المصري: تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي ولم نناقش استقالته

قال النادي الأهلي المصري إنه لم يقبل استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي قبل عام ونصف، مضيفا أن مجلس إدارة النادي لم يناقش أصلا تلك الاستقالة.

كان رئيس هيئة الترفيه السعودية أرسل الأربعاء رسالة أرسلها لإدارة الأهلي، يطالب فيها بالبت في استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي، التي قدمها قبل أكثر من عام ونصف.

وقال الأهلي في بيانه إن "النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ. كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين".

وأثار بيان الأهلي ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير النادي مطالبين مجلس الإدارة بالاستقالة.

"والنادي الاهلي بتقاليده الراسخة لم يعتد قبول استقاله"، مش فاهمه ايه علاقه التقاليد او المبادئ بقبول استقاله او لا ،النادي لو فيه تقاليد من الأساس كانت تمت إقاله تركي بعد اول بوست كتبه ضد النادي ! انتو مُصرين تضحكوا علي جمهوركوا بأنكوا ماشيين بمبدأ مش موجود و للاسف بيصدقوا كلامكم https://t.co/4xWEfaZWJq — Mareha (@mareha_raafat1) January 22, 2020

https://twitter.com/sarahghanem5/status/1220035471822262272?ref_src=twsrc%5Etfw

انت ممكن تشترى اى حاجه فى مصر الا جمهور الاهلى الحقيقى#نادي_الشعب_فوق_الجميع — Figo201190 (@Figo2011901) January 22, 2020

يبقى كده كان في اتفاق بين المجلس وترك الشيخ، وإلي حصل الفترة اللي فاتت تمهيد، الاهلي في بيانه كاتب ترك الشيخ الرئيس الشرفي للاهلي.. يا خطيب الاهلي مش بتاعنا.. شكرًا — Hamed Hamed (@Hamed_H74) January 22, 2020