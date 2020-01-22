قناة الزمالك تنطلق اليوم.. ومرتضى منصور مقدما لـ"سهرة مع المستشار"

قالت مواقع وصحف مصرية إن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور سيقدم برنامجا في قناة "الزمالك الرياضية" والتي قالت إنه من المقرر أن تبدأ البث الساعة 11 مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وأضافت الصحف أن منصور سيناقش في برنامجه العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية.

وقالت تقارير سابقة لوسائل إعلام مصرية إن البرنامج سيذاع 4 أيام في الأسبوع.

وسبق أن منعت السلطات المصرية مرتضى منصور عدة مرات من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف "حفاظا على الأمن القومي بعد التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية".

وبحسب المواقع المصرية ستحمل القناة الجديدة اسم "الزمالك الرياضية" أو "Zamalek sports"، وستعرض "العديد من المباريات المهمة في المسابقات المحلية والدولية.. بعد ساعة من انتهائها".