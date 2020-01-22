فيفا: أرقام قياسية لانتقال اللاعبين.. تعرف عليها

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) إن عائدات صفقات انتقال اللاعبين في العالم واصلت ارتفاعها لمستويات قياسية.

وذكر فيفا أن عائدات صفقات الانتقال العام الماضي بلغت 7 مليارات و350 مليون دولار.

أشار فيفا في تقريره السنوي عن سوق الانتقالات العالمي أن قيمة الانتقالات ارتفعت بنسبة 5.8% عن عام 2018، كما أنها تزيد كثيرا عن ضعف ما أنفقته الأندية لإبرام صفقات جديدة عام 2012، والذي بلغ مليارين و660 مليون دولار.

وبصفة عامة، تم إجراء 18042 عملية انتقال في جميع أنحاء العالم، شارك

فيها 15463 لاعبا من 178 دولة.

وكما جرت العادة، كان لأوربا نصيب الأسد من هذه الانتقالات، حيث بلغت قيمة الصفقات التي أجريت داخل القارة العجوز 5 مليارات و600 مليون دولار، وهو ما يساوي 76% من القيمة الكلية للصفقات.

وأنفقت الأندية الإنجليزية مليارا و518 مليون دولار للتعاقد مع لاعبين جدد، فيما دفعت أندية إسبانيا مليارا و286 مليون دولار، ودفعت الأندية الألمانية 686 مليونا و400 ألف دولار.

في المقابل، كانت الأندية الإنجليزية الأكثر تحصيلا للإيرادات من بيع اللاعبين في أوربا، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 969 مليون دولار.

وشهدت كرة القدم النسائية ارتفاعا أيضا في عدد صفقات اللاعبات بنسبة 19.7% حيث جرت 833 عملية انتقال لـ757 لاعبة من 81 دولة، وارتفع

الإنفاق بنسبة 16.3% لتصل إلى 652 مليونا و32 ألف دولار.