البث الحي
رياضة

شاهد: أغويرو يقود السيتي للفوز على شيفيلد يونايتد

21/1/2020

قاد الأرجنتيني سيرجيو اغويرو فريقه مانشستر سيتي لانتصار صعب على مضيفه شيفيلد يونايتد 1- صفر في المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي للقدم ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة.

وحصل السيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها البرازيلي غابرييل جيسوس بعد أن تصدى الحارس دين هندرسون، المعار من مانشستر يونايتد، للكرة كما أنقذ ببراعة فرصة أخرى لرحيم سترلينغ.

وشارك أغويرو بديلا على حساب جيسوس في الدقيقة 67، ولم ينتظر طويلا ليضع بصمته من متابعة لتمريرة كيفن دي بروين في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة عودة مدافع السيتي إيمريك لابورت للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في الركبة في أغسطس/ آب الماضي وغادر اللاعب الفرنسي الملعب قبل 12 دقيقة على النهاية.

بهذا الفوز رفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده من النقاط إلى 51 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي تتبقى له مباراتان بينما يتفوق بست نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)