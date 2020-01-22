شاهد: أغويرو يقود السيتي للفوز على شيفيلد يونايتد

قاد الأرجنتيني سيرجيو اغويرو فريقه مانشستر سيتي لانتصار صعب على مضيفه شيفيلد يونايتد 1- صفر في المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي للقدم ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة.

وحصل السيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها البرازيلي غابرييل جيسوس بعد أن تصدى الحارس دين هندرسون، المعار من مانشستر يونايتد، للكرة كما أنقذ ببراعة فرصة أخرى لرحيم سترلينغ.

وشارك أغويرو بديلا على حساب جيسوس في الدقيقة 67، ولم ينتظر طويلا ليضع بصمته من متابعة لتمريرة كيفن دي بروين في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة عودة مدافع السيتي إيمريك لابورت للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في الركبة في أغسطس/ آب الماضي وغادر اللاعب الفرنسي الملعب قبل 12 دقيقة على النهاية.

بهذا الفوز رفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده من النقاط إلى 51 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي تتبقى له مباراتان بينما يتفوق بست نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.