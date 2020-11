شاهد: من لاعب سلة أمريكي مليونير إلى مشرد

ظهر اللاعب السابق في الرابطة الوطنية لكرة السلة(NBA) ديلونتي ويست في مقطع فيديو في حالة يرثى لها، وهو يتعرض للضرب بوحشية على يد أحد الأشخاص في الشارع.

ونال الفيديو الذي جرى تصويره في منطقة أوكسون هيل بماريلاند الأمريكية تفاعلا واسعا على المنصات الاجتماعية، إذ حصد ملايين المشاهدات.

https://twitter.com/N90sKindOfWorld/status/1219339349843763203?ref_src=twsrc%5Etfw

ولعب ديلونتي ويست لفرق "كليفلاند كافالييرز" و"دالاس مافيريكس" و"بوسطن سيلتكس".

ويعاني ويست من اضطراب ثنائي القطب الذي يصيب صاحبه بالهوس والاكتئاب.

وتداول رواد المنصات الاجتماعية فيديو آخر، يظهر ويست وهو شبه عار بأحد الشوارع الأمريكية ويتحدث بكلمات غير واضحة.

https://twitter.com/damani_givens/status/1219409909827149825?ref_src=twsrc%5Etfw

وتعاطف المغردون مع النجم الأمريكي السابق، داعين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية إلى تقديم يد العون له والرأفة بحالته الصحية.

فيما عبر بعض لاعبي كرة السلة الأمريكية عبر حساباتهم في تويتر على حزنهم لما آل إليه وضع زميلهم، وأبدوا استعدادهم للتضامن معه والوقوف إلى جانبه.

Over the past several hours I have talked with many who are willing to help – please read and embrace Jameer’s wisdom – we are reaching out to our basketball network to get the professional help Delonte needs. This is so very painful. https://t.co/8IAuTdzCc9

— Phil Martelli (@PhilMartelli) January 21, 2020