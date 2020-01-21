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رياضة|أمريكا

شاهد: من لاعب سلة أمريكي مليونير إلى مشرد

ديلونتي ويست
ديلونتي ويست
21/1/2020

ظهر اللاعب السابق في الرابطة الوطنية لكرة السلة(NBA) ديلونتي ويست في مقطع فيديو في حالة يرثى لها، وهو يتعرض للضرب بوحشية على يد أحد الأشخاص في الشارع.

ونال الفيديو الذي جرى تصويره في منطقة أوكسون هيل بماريلاند الأمريكية تفاعلا واسعا على المنصات الاجتماعية، إذ حصد ملايين المشاهدات.

https://twitter.com/N90sKindOfWorld/status/1219339349843763203?ref_src=twsrc%5Etfw

ولعب ديلونتي ويست لفرق "كليفلاند كافالييرز" و"دالاس مافيريكس"  و"بوسطن سيلتكس".

ويعاني ويست من اضطراب ثنائي القطب الذي يصيب صاحبه بالهوس والاكتئاب.

وتداول رواد المنصات الاجتماعية فيديو آخر، يظهر ويست وهو شبه عار بأحد الشوارع الأمريكية ويتحدث بكلمات غير واضحة.

https://twitter.com/damani_givens/status/1219409909827149825?ref_src=twsrc%5Etfw

وتعاطف المغردون مع النجم الأمريكي السابق، داعين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية إلى تقديم يد العون له والرأفة بحالته الصحية.

فيما عبر بعض لاعبي كرة السلة الأمريكية عبر حساباتهم في تويتر على حزنهم لما آل إليه وضع زميلهم، وأبدوا استعدادهم للتضامن معه والوقوف إلى جانبه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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