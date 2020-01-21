تعرف على قرعة أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022

أسفرت قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قرعة متوازنة للمنتخبات العربية، فيما أوقعت منتخبي الكاميرون وكوت ديفوار في مجموعة واحدة.

وفيما يلي نتائج القرعة التي أجريت الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة:

المجموعة الأولى: الجزائر (بطل أفريقيا) وبوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس وزامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا والرأس الأخضر وأفريقيا الوسطى وليبيريا.

المجموعة الرابعة: الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي وأوغندا وكينيا ورواندا.

المجموعة السادسة: مصر والغابون وليبيا وأنغولا.

المجموعة السابعة: غانا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وإثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال والكونغو وناميبيا وتوغو.

المجموعة التاسعة: المغرب وغينيا وغينيا بيساو والسودان.

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية وبنين ومدغشقر وتنزانيا.

ويشارك في مرحلة المجموعات 40 منتخبا، عبارة عن المنتخبات الـ 26 الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تم اعفاؤها من خوض الدور الأول للتصفيات، بالإضافة إلى 14 منتخبا تأهلوا من الدور الأول، الذي شاركت فيه المنتخبات الـ28 الأدنى في تصنيف الفيفا.

تم توزيع المنتخبات المشاركة في هذا الدور على 10 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وتم تقسيمها إلى 4 مستويات وفقا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي أصدره الفيفا الشهر الماضي، على أن تضم كل مجموعة منتخب واحد من كل مستوٍى من المستويات الأربعة.

وضم المستوى الأول منتخبات السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب وغانا ومصر والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي.

فيما ضم المستوى الثاني منتخبات كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر والغابون وبنين وزامبيا والكونغو.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو.

في حين ضم المستوى الرابع منتخبات مالاوي وأنغولا وتوغو والسودان ورواندا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

وتخوض المنتخبات المشاركة في هذه المرحلة من التصفيات دوري من دورين، وسيلعب كل منتخب 6 مباريات، على أن يصعد متصدر كل مجموعة فقط إلى الدور الثالث (الأخير)، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة للمونديال.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين وفقا لتصنيف الفيفا، بواقع 5 منتخبات في كل مستوىٍ، على أن يلعب كل منتخب من المستوى الأول، مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي ذهاب وعودة، ويصعد الفائز بمجموع اللقاءين لكأس العالم.

وتعد هذه هي النسخة الأخيرة لكأس العالم التي يشارك فيها 5 منتخبات من أفريقيا، بعدما قرر الفيفا زيادة عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في المونديال إلى 9 منتخبات بدءا من نسخة المسابقة عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي سيشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدلا من 32 منتخبا مثلما هو متبع حاليا.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، فيما تجرى لقاءات الجولة الثانية في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 22 إلى 30 مارس/ آذار 2021، في حين تجرى الجولة الخامسة ما بين يومي 30 أغسطس/ آب والسابع من سبتمبر/ أيلول 2021.

وتختتم لقاءات المرحلة في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

ويتقاسم المنتخبان المغربي والتونسي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات العربية الأفريقية مشاركة في المونديال بواقع 5 مشاركات لكل منهما، فيما تواجد المنتخب الجزائري في هذا المحفل العالمي 4 مرات.

واكتفى منتخب مصر، صاحب الظهور العربي الأول في كأس العالم عام 1934 بإيطاليا، بالمشاركة في 3 نسخ للبطولة، بينما تبحث منتخبات ليبيا والسودان وموريتانيا وجيبوتي عن مشاركتها الأولى في المسابقة.

ونشرت صفحة الاتحاد الأفريقي "كاف" على موقع تويتر مقطعا مصورا لعدد من أهداف المنتخبات الأفريقية عبر منافسات البطولة.