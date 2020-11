مورينيو يثير جدلا بتجسسه على خطة الفريق المنافس

أثار جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الجدل عبر منصات التواصل، عندما تحصل اليوم على إنذار لتجسسه على خطة فريق ساوثهامبتون خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

ورصدت الكاميرات التلفزيونية في الملعب سير مورينيو نحو مقاعد البدلاء في ساوثهامبتون حيث حاول إلقاء نظرة على بعض الملاحظات التي كان يكتبها مساعد مدرب ساوثهامبتون.

ورد مورينيو على اللقطة خلال تصريح بعد المباراة برر فيها فعلته بتصريح قال خلاله "كنت وقحًا، لكنني كنت وقحًا أمام شخص أحمق".

وفاز ساوثهامبتون على توتنهام بهدف نظيف ضمن المباراة التي أقيمت اليوم بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت ماري.

👀 Jose Mourinho has been booked for trying to see what one of the Southampton coaches was writing down Shithouse Mourinho is back 😂😂 pic.twitter.com/HlYGJG1hYL — ODDSbible (@ODDSbible) January 1, 2020

Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics 👀 pic.twitter.com/3yHJWJK80P — ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2020

"I was rude, but I was rude to an idiot." 🤣🤣🤣 Jose Mourinho on why he received a yellow card from referee Mike Dean against Southampton…#BTAllDayerpic.twitter.com/hreCU5FPyS — BT Sport (@btsport) January 1, 2020

Mourinho: "The yellow card was fair, because I was rude. But I was rude to an idiot" — Jack Lang (@jacklang) January 1, 2020

https://twitter.com/BigRoger_RM/status/1212450908187037696?ref_src=twsrc%5Etfw

Se m'escapa completament perquè el món del futbol segueix celebrant a l'impresentable del Mourinho. Els seus equips fan un joc de merda, ell no sap perdre i només és brillant inventant excuses. És un pèssim exemple esportiu i humà. I vinga a riure-li les gràcies. https://t.co/RQ96f3iOvS — 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗴𝗿𝗼 𝗠𝗶𝘀𝗮𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 (@Boncopdefail) January 1, 2020

Southampton fans are singing to Mourinho "You're just a shit Pochettino…" #SaintsFC pic.twitter.com/7TywoNS32R — Southampton Page (@SouthamptonPage) January 1, 2020