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شاهد: أغنية "عيد الميلاد" من محمد صلاح في تدريبات ليفربول

المصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول
المصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول
2/1/2020

نشر نادي ليفربول مقطعا مصورا لموقف طريف في تدريباته استعدادا لمباراة الليلة في الدوري الانجليزي.

ويظهر في الفيديو النجم المصري محمد صلاح وهو يغني أغنية مصرية مخصصة لأعياد الميلاد،  وتفاعل زملائه بالفريق معه.

ويلتقي ليفربول اليوم الخميس مع فريق شيفيلد يونايتد في مباراته العشرين في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة من 19 مباراة، ويليه في المركز الثاني فريق ليستر سيتي برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

ويتنافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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