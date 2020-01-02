السلطان يعود.. لحظة وصول إبراهيموفيتش إلى ميلان (فيديو)

نشر نادي ميلان الإيطالي لحظة هبوط طائرة نجمه المنضم حديثًا، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على أرض مطار ليناتي، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتداول نشطاء صورًا ومقاطع فيديو لحظة استقبال إبراهيموفيتش من قبل بعض الجماهير والمعجبين الذين انتظروا قدومه بالمطار.

وقال إبراهيموفيتش في الفيديو الذي نشره النادي لحظة وصول طائرته إنه يتذكر عندما هبطت الطائرة بنفس المكان منذ سنوات عدة مضت، في إشارة منه إلى الفترة التي لعب فيها مع ميلان خلال الفترة ما بين 2010 – 2012.

وفاز ميلان بالدوري الإيطالي 18 مرة، وبكأس إيطاليا خمس مرات، وبكأس السوبر الإيطالي ست مرات.

كما فاز بدوري أبطال أوربا سبع مرات، وبكأس السوبر الأوربية خمس مرات، وبكأس العالم للأندية مرة واحدة، إلى جانب ألقاب مسابقات أخرى جعلت منه أحد الفرق العالمية الأكثر تتويجا. لكنه يواجه حاليا صعوبات ونكسات عديدة في مختلف المسابقات، إذ يحتل المركز الحادي عشر في مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة. ولم يحقق الفريق الفوز سوى في 6 مباريات فقط من أصل 17 مباراة، فيما خسر 8 مباريات.

Esce #Ibrahimovic da Linate attorniato dai tifosi rossoneri 👇🏻 pic.twitter.com/8DHIkTWZ0E — Simone Cristao (@SimoneCristao) January 2, 2020