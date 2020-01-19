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شاهد: احتفال صلاح بهدفه في مانشستر يونايتد يكلفه إنذارا

19/1/2020

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 2/صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقدم ليفربول بهدف سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء. وحصل صلاح على إنذار بعد تسجيله للهدف بسبب خلع قميصه أثناء احتفاله.  

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم متساويا مع السنغالي ساديو ماني في قمة صدارة هدافي ليفربول في الدوري هذا الموسم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، ليقترب ليفربول خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري الغائب عنه منذ عام 1990.      

في المقابل توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول، الذي لديه مباراة مؤجلة، على سجله خاليا من الهزائم وحقق انتصاره الحادي والعشرين مقابل التعادل في مباراة.

فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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