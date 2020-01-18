شاهد: كاسيميرو يقود ريال مدريد لعبور إشبيلية وتصدر الدوري الإسباني

قدم كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أداء وكأنه مهاجم بارع ليقود فريق زين الدين زيدان للفوز 2-1 على أشبيلية وتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ولمدة 24 ساعة على الأقل، السبت.

وشعر أشبيلية بالغضب بعد إلغاء هدف لوك دي يونج في الشوط الأول بضربة رأس عقب ركلة ركنية بعد متابعة شاشة حكم الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ من نيمانيا جوديلي ضد إيدير ميليتاو مدافع ريال.

وشغل كاسيميرو مركز الوسط المدافع لكن اللاعب البرازيلي سجل هدف التقدم في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة بكعب القدم من المهاجم الصربي لوكا يوفيتش واستحوذ على الكرة وسدد بهدوء داخل المرمى.

لكن أشبيلية تعادل بتسديدة قوية للهولندي دي يونج في الدقيقة 64. واحتسب الحكم الهدف رغم أن الكرة لمست يد منير الحدادي لاعب أشبيلية قبل لحظات من تسديدة الهدف.

وأعاد كاسيميرو التقدم لريال سريعا بضربة رأس رائعة ليصبح رصيد ريال 43 نقطة من 20 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف غرناطة غدا الأحد.

واستشاط مونتشي المدير الرياضي لأشبيلية غضبا بسبب قرار إلغاء الهدف الأول لناديه بعد كرة مشتركة بين جوديلي وميليتاو.

وقال مونتشي للصحفيين "إنها من نوعية الأمور التي يراها المرء باستمرار وأرفض تحليل المباراة بعد ذلك لأنها كانت لحظة حاسمة وإنه لمن السخف محاولة تحليل أي شيء بعد إلغاء مثل هذا الهدف".

وأضاف "إذا تم إلغاء هدفنا الآخر كنت سأذهب إلى أرض الملعب وأطالب اللاعبين بالخروج".

وشعر يولن لوبتيجي مدرب أشبيلية بالاستياء أيضا وقال "لا أفهم حتى الآن لماذا تم إلغاء الهدف. لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق".