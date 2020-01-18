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شاهد: النيران الصديقة تحرم مانشستر سيتي من الفوز على كريستال بالاس

18/1/2020

سجل كريستال بالاس هدفا في اللحظات الأخيرة، بعدما وضع فرناندينيو الكرة بطريق الخطأ في مرماه، ليتعادل 2-2 مع
مانشستر سيتي صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وبدا أن سيتي سيحقق الفوز بعد هدفين متتاليين من سيرغيو أجويرو قرب النهاية لكنه بات يتأخر بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يستضيف مانشستر يونايتد غدا الأحد.

وتقدم بالاس، الذي فاز على ملعب الاتحاد الموسم الماضي، بهدف سجله المنضم حديثا جينك طوسون في الدقيقة 39 بعدما قابل المهاجم التركي تمريرة بالرأس من جاري كاهيل داخل المنطقة.

وسيطر سيتي على المباراة لكنه انتظر حتى الدقيقة 82 حتى يدرك التعادل بواسطة أجويرو بعد تمريرة من البديل جابرييل جيسوس.

وجعل المهاجم الأرجنتيني النتيجة 2-1 بضربة رأس صعبة بعد كرة عرضية من الظهير الأيسر بنجامين ميندي.

لكن بالاس انتزع التعادل عندما توغل ويلفريد زاها من ناحية اليسار وأرسل كرة عرضية، رغم وجود رقابة من جون ستونز، حولها فرناندينيو بطريق الخطأ في مرمى الحارس إيدرسون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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