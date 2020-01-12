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شاهد: مانشستر سيتي يسحق أستون فيلا بسداسية في "البريميرليغ"

12/1/2020

أمطر فريق مانشستر سيتي، الأحد، مرمى مضيفه أستون فيلا بستة أهداف لهدف في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 47 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 61 نقطة.

تقدّم مانشستر سيتي بثنائية عن طريق الجزائري رياض محرز في الدقيقتين 18 و24.

وأضاف الأرجنتيني سيرغيو أغويرو الهدف الثالث في الدقيقة 28، قبل أن يسجل البرازيلي غابريل خيسوس الهدف الرابع في الدقيقة 45، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول برباعية نظيفة.

وفي الوقت الذي حاول أستون فيلا تقليص النتيجة، جاء الهدفان الخامس والسادس عبر أغويرو في الدقيقتين 57 و81.

وجاء هدف حفظ ماء الوجه لأستون فيلا في الدقيقة 91 عبر الهولندي الجنسية صاحب الأصول المغربية أنور الغازي من ضربة جزاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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