شاهد: ليفربول يقهر توتنهام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

عزز فريق ليفربول تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه توتنهام 1/صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

ورفع ليفربول، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره التاسع عشر مقابل التعادل في مباراة وحيدة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لتوتنهام في الدوري وهي الخسارة الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم بشكل عام مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ست.