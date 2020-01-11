شاهد: الأهلي المصري يعود من زيمبابوي بتعادل ثمين في أبطال أفريقيا

انفرد الأهلي بصدارة المجموعةالثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مؤقتا، بتعادل مع مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي1-1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وتقدم بلاتينيوم بهدف سجله ستانلي نجالا في الدقيقة 20، وتعادل مروان محسن للأهلي في الدقيقة 53.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

بينما حصد بلاتينيوم أول نقطة له في المسابقة ويظل في المركز الرابع والأخير.

وأهدر الأهلي فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48 عندما مرر أجايي كرة عرضية لتحدث حالة من الارتباك في منطقة جزاء بلاتينيوم حيث استلمها محمود عبد المنعم كهربا على صدره وسدد كرة قوية لكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 53 سجل الأهلي هدف التعادل عندما لعبت تمريرة طولية إلى كهربا في الناحية اليسرى ليمررها إلى أجايي الذي انفرد بالحارس بيتروس ماري لكن الأخير تصدى للكرة لترتد إلى مروان محسن الذي راوغه ووضع الكرة إلى داخل المرمى.

وأهدر الأهلي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عندما مرر كهربا الكرة إلى أجايي الذي أعادها له مرة أخرى داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وكاد بلاتينيوم أن يسجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 65 عندما لعبت تمريرة طولية خلف مدافعي الأهلي إلى بيرفيكت شيكويندي الذي انفرد بالشناوي لكنه سدد كرة ضعيفة أمسكها الشناوي.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 82 التي كادت أن تشهد الهدف الثاني لبلاتينيوم عندما سدد ستانلي نجالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.