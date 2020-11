شاهد: ماني يرفض تسميته بالملك خلال حفل "الأفضل" في أفريقيا

أعادت حسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر نشر مقطع فيديو رفض فيه اللاعب السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول تسميته بالملك، على هامش حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنظم لجائزة الأفضل في إفريقيا، نشر المقطع من كواليس الحفل الذي توج به ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، بمدينة الغردقة في مصر.

—"THE 🤴!"

—"NO! NO! NO! I'm not a 🤴!"

Stay tuned for more exclusive #CAFAwards2019 content! 🤩 @FIFAcom pic.twitter.com/8bjaYd5lo7

