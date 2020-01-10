شاهد: ماني يرفض تسميته بالملك خلال حفل "الأفضل" في أفريقيا

أعادت حسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر نشر مقطع فيديو رفض فيه اللاعب السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول تسميته بالملك، على هامش حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنظم لجائزة الأفضل في إفريقيا، نشر المقطع من كواليس الحفل الذي توج به ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، بمدينة الغردقة في مصر.

وبدا ماني جالسًا لالتقاط صورة مع جائزته التي توج بها، قبل أن يواجه اللاعب سريعًا برد متواضع أحد الواصفين له بالملك قائلاً "أنا لست بملك".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقطع، حيث أشاد البعض بأخلاقه وتواضعه، بينما ربط آخرون بين أخلاقه وعدم حضور زميله بالفريق المصري محمد صلاح الحفل رغم وجوده كأحد المرشحين النهائيين للفوز بالجائزة.

يمكن ربنا ادّى لصلاح شكل احسن من ماني وبلد تعداد سكانها داعم رئيسي لصلاح لكن دايمًا هنشوف ماني عنده سرعة بديهة وذكاء اجتماعي وطيبة فطرية بتميزه عن صلاح.

أي حد مكان ماني كان هينغر ويشوف نفسه لكن لهجته الحادة "انا مش ملك" بتوريك بساطة وطيب اصل الافارقة ♥️ pic.twitter.com/FlNkr0M5WL — Dina 🇦🇹⚜️ دينا (@Dina_2096) January 9, 2020

https://twitter.com/KlNGKOP/status/1215353579109847043?ref_src=twsrc%5Etfw