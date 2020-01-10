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سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الكرة الإسبانية

ودّع برشلونة حامل لقب الدوري منافسات البطولة بهزيمة من أتلتيكو مدريد بهدفين لثلاثة أهداف في المربع الذهبي
ودّع برشلونة حامل لقب الدوري منافسات البطولة بهزيمة من أتلتيكو مدريد بهدفين لثلاثة أهداف في المربع الذهبي
10/1/2020

للمرة الأولى في التاريخ، يفشل الفريقان الفائزان ببطولتي الدوري المحلي (الليغا)، وكأس الملك في الفوز ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

جاء ذلك بعدإخفاق برشلونة (بطل الدوري)، وفالنسيا (بطل كأس الملك) في الصعود إلى المباراة النهائية للبطولة.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغيير نظام السوبر المحلي بإقامته بين أربعة فرق، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، وبطل كأس الملك.

وكانت مباريات السوبر الإسباني على مدار تاريخها تقام بين بطلي الدوري والكأس، وهي العادة المتبعة في جميع دول العالم فيما يتعلق بمباريات كأس السوبر المحلية.

وأقيمت مباريات السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية لأسباب تسويقية، حيث ودّع برشلونة حامل لقب الدوري منافسات البطولة بهزيمة من أتلتيكو مدريد بهدفين لثلاثة أهداف في المربع الذهبي.

بينما ودّع فالنسيا حامل لقب كأس الملك مباريات السوبر من المربع الذهبي عقب هزيمته من ريال مدريد بهدف لثلاثة أهداف.

بذلك، أصبح نهائي كأس السوبر الإسباني بين الفريقين صاحبي المركزين الثاني والثالث في الدوري لموسم 2018-2019.

المصدر : وكالات
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