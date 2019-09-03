قطر تكشف عن شعارها لمونديال 2022 (فيديو)

كشفت قطر، اليوم الثلاثاء عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال 2022″، من خلال حملة رقمية على مستوى العالم.

إطلاق شعار البطولة

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر -الجهة الرسمية المختصة بالتحضير لمونديال 2022- إطلاق الشعار الرسمي للبطولة في تمام الساعة الثامنة واثنتين وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت الدوحة.

إعلان الشعار تم من خلال حملة رقمية على مستوى العالم، يصحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر و23 دولة أخرى حول العالم.

عُرض الشعار على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العربية والعالمية بشكل متزامن.

إلى ماذا يرمز الشعار بحسب اللجنة المنظمة؟

استوحي شعار البطولة من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه الخصوص بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.

يتزين الشال الصوفي في قطر بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في العالم العربي والثاني في آسيا.

يعكس شعار بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ثراء الثقافة العربية كما يمثل الرؤية الكامنة خلف أول بطولة في الوطن العربي.

يشير رمز اللانهاية في الشعار إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في قطر والمنطقة.

يرمز الرقم ثمانية إلى عدد الاستادات التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم FIFA™ في بيئة متقاربة المسافات.

عد الكَشيدَة أحد سمات الخط العربي وتُستخدم للفصل بين الحروف لإضافة لمسة جمالية على الكلمات وتحقيق التوازن بين أطوالها.

أین یكشف عن شعار البطولة؟

يعرض الشعار على مبان ومعالم رئيسية:

الدوحة (كتارا، سوق واقف، فندق الشیراتون، برج الشعلة)

الكویت (أبراج الكویت)

مسقط (دار الأوبرا)

بیروت (صخرة الروشة)

عمان (فندق الرویال)

الجزائر (دار الأوبرا)

تونس (مدینة الحمامات)

الرباط (كورنیش الرباط)

العراق (برج بغداد، ساحة التحریر)

عرض الشعار على شاشات عملاقة في المدن التالیة:

الولایات المتحدة الأمریكیة: تایمز سكویر، برودواي، بین شارع 44 و45، نیویورك.

الأرجنتین: جنرال باز واي 15 دي أجوستو، بوینس أیرس.

البرازیل: میترو دومیناشن سي ستایشن، ساو باولو.

تشیلي: إیھ في كینیدي، بادریھ ھورتادو، سانتیاغو.

المكسیك: شارع برینسیبال، مكسیكو سیتي.

إنجلترا: ویستفیلد ستراتفورد سیتي، فور دیالز، ویستفیلد سكویر، ویستفیلد لندن.

فرنسا: جريه دو نورد، باریس.

ألمانیا: محطة برلین للقطارات.

إیطالیا: سیمبیون، أكرو ديه لا باس، میلانو.

إسبانیا: كایاو، مدرید.

روسیا: نوفيه أربات 2، موسكو.

الهند: بتقاطع أبولناث، مومباي.

كوریا الجنوبیة: كویكس كراون، سول.

تركیا الشاشات: العملاقة في كل من یلدز، زوھاراتبابا، باتشیسیر كیسم، تاسدیلین، معمار سنان،

كافیرجا، هارباي، مركز، برباروس، لیفازیم

جنوب أفریقیا: شارع ألیس، ساندتون، جوهانسبرغ.



مونديال قطر 2022

قطر فازت عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وهي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز.

مباريات البطولة ستجري في الفترة من 21 من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشمل السعودية والإمارات، في ظل السجل الحقوقي السيء للبلدين.

السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو/حزيران 2017، ما عّقد من إمكانية تقاسم المباريات مع جاراتها في حال إقامة بطولة موسعة.

شعار البطولة على فندق الرويال بالعاصمة الأردنية (عمان)

شعار البطولة على أبراج الكويت

غدًا موعدنا عند الساعة ٢٠:٢٢ بتوقيت قطر لكشف النقاب عن شعار كأس العالم FIFA قطر 2022™ في قطر وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية! pic.twitter.com/IyeAwUMoeg — Road to 2022 (@roadto2022) September 2, 2019