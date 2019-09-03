شاهد: ناشطون يغردون حول شعار مونديال قطر 2022

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسوم #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ و #الوعد٢٠٢٢ و#قطر2022 بعد كشف قطر عن شعار مونديال كأس العالم 2022 الذي سيقام في الدوحة.

تعليقات نشطاء @MbinH: تصميم معبر وبسيط.

Hamad AlHajri @hasm60: شعار جميل ويحمل معاني كثيرة، بارك الله جهودكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى، #قطر وأهل دائماً الى الأمام.

Maha @Maha29846779: شعار راقي وبسيط فيه ملامح عربية وهوية عربية نتمنى التوفيق لقطر الحبيبة.

@SalahAlmulla: مبروك. شعار ليس له سقف محدود. ممكن تخيله بعدة أشكال ورموز. جمال أناقة قوة رقي معاني سامية. وعربية. قوة الشعار في بساطته. شعار مونديال 2022 أطلقت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مساء الثلاثاء الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من خلال حملة رقمية على مستوى العالم، يصحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر و23 دولة أخرى حول العالم.

عُرض الشعار على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العربية والعالمية بشكل متزامن.

استوحي شعار البطولة من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه الخصوص بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.

يعكس الشعار ثراء الثقافة العربية، كما يمثل الرؤية الكامنة خلف أول بطولة في الوطن العربي.

يشير رمز اللانهاية في الشعار إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم في قطر والمنطقة.

يرمز الرقم ثمانية إلى عدد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة في بيئة متقاربة المسافات.