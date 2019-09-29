شاهد: يوفنتوس يهزم سبال بثنائية ويتصدر الكالتشيو مؤقتًا

اعتلى فريق يوفنتوس، السبت، صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.
التفاصيل
- تغلب يوفنتوس على ضيفه سبال بهدفين دون رد في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.
- بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة في القمة، بينما تجمد رصيد سبال عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
- أنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله البوسني ميرالم بيانيتش في الدقيقة 45.
- في الوقت الذي بحث فيه سبال عن التعادل، أضاف يوفنتوس الهدف الثاني عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 78.